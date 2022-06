19 giu 2022 19:05

CRASH-CONTATTO FISICO! IL REGISTA PREMIO OSCAR PAUL HAGGIS, 70 ANNI, E' STATO ARRESTATO A BRINDISI PER VIOLENZA SESSUALE - L'UOMO, CHE HA VINTO LA STATUETTA PER IL FILM "CRASH - CONTATTO FISICO" E' ACCUSATO DI AVER COSTRETTO UNA GIOVANE INGLESE A SUBIRE RAPPORTI SESSUALI IN UN HOTEL A OSTUNI - IL REGISTA NON E' NUOVO A QUESTO TIPO DI ACCUSE. GIA' NEL 2018 4 DONNE AVEVANO RACCONTATO DI ESSERE STATE MOLESTATE DA LUI...