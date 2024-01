28 gen 2024 17:30

CRASH! UN POLIZIOTTO FERMA UN’AUTO PER UN CONTROLLO E VIENE TRAVOLTO DA UN ALTRO VEICOLO: È SUCCESSO IN OKLAHOMA, NEGLI STATI UNITI. L’AGENTE STA BENE, MA LA POLIZIA DELLO STATO HA DIFFUSO IL VIDEO DELL’INCIDENTE: “LO MOSTRIAMO PER RICORDARE LE CONSEGUENZE DELLA GUIDA DISTRATTA O SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE…” - VIDEO