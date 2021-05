CRASH SHARING - UNA DONNA A MILANO E’ FINITA IN COMA DOPO ESSERE STATA TRAVOLTA DA UN MONOPATTINO ELETTRICO: STAVA ATTRAVERSANDO LE STRISCE PEDONALI QUANDO E’ STATA PRESA IN PIENO DA UN 47ENNE DELLO SRI LANKA E HA SBATTUTO LA TESTA CONTRO L’ASFALTO – L’UOMO SI E’ FERMATO A PRESTARE SOCCORSO ALLA DONNA PRIMA DELL’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE – SI TRATTA DELL’ENNESIMO CASO DI INCIDENTI PROVOCATI DAGLI E-SCOOTER…

Alberto Francavilla per www.blitzquotidiano.it

Una donna di 51 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un monopattino elettrico a Milano. L’incidente è avvenuto attorno alle 19.30 di martedì 18 maggio, quando all’incrocio di via Pianelli il conducente del mezzo elettrico ha travolto il pedone all’altezza di un semaforo.

Nell’impatto la donna ha battuto la testa e l’uomo si è fermato a prestare i primi soccorsi. La 51enne è stata trasportata poco dopo all’ospedale San Raffaele con un grave trauma cranico. In un primo momento non sembrava in pericolo di vita.

La signora investita da un monopattino elettrico è in coma

Invece secondo alcuni giornali locali, le condizioni della signora sono peggiorate. E pare sia anche finita in coma. La signora, una cittadina filippina residente a Milano, stava attraversando sulle strisce quando è stata presa in pieno dal monopattino guidato da un 47enne dello Sri Lanka. L’uomo, hanno sottolineato le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto, si è fermato ed ha soccorso la donna.

Si tratta dell’ennesimo incidente provocato da un monopattino elettrico. La crescente diffusione dei mezzi nelle città italiane ha infatti anche degli “effetti collaterali”. I monopattini sono silenziosi e non vanno veloci come un motorino, ma non per questo sono meno pericolosi. Spesso vengono guidati da persone che non hanno esperienza nella conduzione di un mezzo.