CRAUTI AMARI! – LUNEDÌ LA GERMANIA SARÀ PARALIZZATA DALLO SCIOPERO DEI TRASPORTI: SI FERMERANNO TRENI, METRO, BUS E AEREI – I SINDACATI CHIEDONO UN AUMENTO DEI SALARI TRA IL 10 E IL 12%, VISTA L’IMPENNATA DELL’INFLAZIONE. LA PROPOSTA DEI DATORI DI LAVORO SI FERMA AL 5% IN PIÙ – È LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA TEDESCA CHE DUE GRANDI SIGLE SINDACALI UNISCONO LE FORZE…

Estratto dell’articolo di Isabella Bufacchi per “Il Sole 24 Ore”

“Großstreik”, il grande sciopero che paralizzerà i trasporti in Germania lunedì prossimo è una giornata storica per il sindacalismo tedesco. Per la prima volta, così sostengono gli esperti della materia, due grandi sindacati uniscono le forze in un’azione concertata mirata a sconvolgere la vita di tutti i cittadini tedeschi.

La giornata di sciopero orchestrata lunedì dal sindacato Ver.di dei dipendenti del settore pubblico dei trasporti e dal sindacato EVG del settore ferroviario avrà impatti senza precedenti: non circoleranno i treni a lunga percorrenza e i treni sulle tratte regionali e locali, le linee metropolitane resteranno chiuse compresa la S-bahn, fatto raro.

Fermi i trasporti fluviali, i distributori di acqua, i porti, gli aeroporti (solo a Francoforte si prevedono 1.170 voli cancellati tra decolli e atterraggi con disagi per 160.000 passeggeri). Rischiano di essere colpite (anche questo un evento senza precedenti) le tratte autostradali a causa dei tunnel che richiedono sorveglianza o i ponti in via di costruzione.

In Germania, dove gli scioperi sono vietati per motivi o finalità politici, i sindacati in tempi come questi di inflazione a livelli eccezionali hanno riaffilato le armi, dopo averle deposte durante il periodo pandemico. Le richieste, per la durata di un anno, del sindacato Ver.di mirano ad un aumento del 10,5% mentre il sindacato delle ferrovie e dei trasporti (EVG) chiede il 12% in più sui salari. La controproposta dei datori di lavoro, che offrono il 5% in più in due fasi per 27 mesi con pagamenti una tantum per un totale di 2500 euro, è stata respinta.

[…] Di recente, i 160.000 dipendenti di Deutsche Post rappresentati da Ver.di hanno spuntato un buon accordo, dopo che l’85,9% dei membri del sindacato ha minacciato lo sciopero a oltranza; il pacchetto concordato prevede aumenti salariali tra l’11% e il 16%, con una media dell’11,5%.

Il Consiglio tedesco degli esperti economici, i “cinque saggi” consiglieri del governo e del parlamento, nelle sue previsioni pubblicate nei giorni scorsi stima una crescita del Pil tedesco dello 0,2% nel 2023 e dell’1,3% nel 2024, con un’inflazione che quest’anno «resterà notevolmente elevata» con un tasso medio del 6,6% mentre nel 2024 scenderà al 3%.

L’economia tedesca stenterà a crescere quest’anno proprio «per la perdita di potere d’acquisto a causa dell’alta inflazione, per condizioni di finanziamento del credito più rigide per imprese e famiglie, e per la lenta ripresa della domanda esterna».

