CREDETE ANCORA CHE ALLE DONNE PIACCIA UN PENE LUNGO? O CHE GLI UOMINI PENSINO AL SESSO OGNI 7 SECONDI? LA SEXPERTA TRACEY COX SFATA 13 LUOGHI COMUNI - PER ESEMPIO, NON E' VERO CHE TANTE TROMBATE INFLUENZANO LE DIMENSIONI DELLA VAGINA - O CHE FUMARE ERBA RIDUCA IL DESIDERIO SESSUALE: I FATTONI TROMBANO IL 20% IN PIU'

Dagotraduzione da Tracey Cox per il DailyMail

orgasmo

Ci sono molti luoghi comuni sul sesso, che ogni anno vengono sfatati da ricerche e studi. Ecco 13 cose che la maggior parte delle persone pensa di sapere sul sesso e sul comportamento sessuale assolutamente prive di fondamento.

1. Gli uomini non possono raggiungere l'orgasmo senza eiaculare. Falso. Lo hanno dimostrato due medici statunitensi, Hartman e Fithian, dopo aver analizzato i risultati di un test sul campo: il 12% dei loro volontari hanno raggiunto l'orgasmo senza eiaculare.

2. È compito del tuo partner eccitarti. Siamo tutti responsabili della nostra eccitazione e iniziare con un atteggiamento "caldo" permette di assumere il controllo. Questo è particolarmente vero per lwe donne: quelle che conoscono il loro corpo e sanno come eccitarsi riferiscono di avere vite sessuali molto più soddisfacenti di quelle che non lo ignorano.

orgasmo maschile

3. Gli uomini pensano al sesso ogni sette secondi. Significa 500 volte l'ora e più di 8.000 volte durante le 16 ore in cui la maggior parte degli uomini è sveglia. Molti attribuiscono questa statistica ad Alfred Kinsey, ma la sua ricerca ha rilevato che il 54% degli uomini pensa al sesso più volte al giorno (non ogni sette secondi), il 43% alcune volte la settimana e il 4% meno di una volta al mese. In una recente ricerca della Ohio State University veniva chiesto agli studenti di tenere traccia dei loro pensieri su sesso, cibo e sonno utilizzando un contatore portatile. I risultati: l'uomo contava 19 pensieri sexy al giorno (circa un pensiero ogni ora e mezza) e la donna aveva 10 pensieri sexy al giorno. E si trattava di giovani adulti.

fumo cannabis

4. Fumare erba uccide il desiderio sessuale. Negli Stati Uniti un sondaggio ha dimostrato che uomini e donne fumatori di erba fanno sesso il 20% in più rispetto a chi non ne fuma. Gli studi suggeriscono che la marijuana renda il sesso più piacevole e aumenti il desiderio per le donne. Ha più che raddoppiato le probabilità che raccontassero di orgasmi soddisfacenti e aiutato con il sesso doloroso. Gli uomini hanno invece riferito una maggior durata, un aumento delle sensazioni e un miglioramento della soddisfazione sessuale.

5. Solo gli uomini hanno erezioni. Anche le donne hanno erezioni, ma non così evidenti: il clitoride è costituito dallo stesso tessuto erettile spugnoso del pene, che si espande e si gonfia di sangue quando siamo eccitati.

GRAVIDANZA

6. Fai sesso se vuoi accelerare il parto. Alcuni medici consigliano alle loro pazienti in gravidanza di concedersi per arrivare velocemente al travaglio. Ma è più probabile che succeda il contrario. Un recente studio della Ohio State University ha scoperto che le donne sessualmente attive nelle ultime tre settimane di gravidanza portavano i loro bambini in media a 39,9 settimane, rispetto alle 39,3 settimane delle donne che non avevano rapporti sessuali.

vagina

7. Più partner ha avuto una donna, più grande è la sua vagina. Il canale vaginale è un muscolo: si allunga per accogliere oggetti di grandi dimensioni ma non rimane così. Avere molti partner, un amante con un pene grande o usare giocattoli sessuali penetranti di grandi dimensioni non influenzerà sull'ampiezza. Il modo in cui ti senti con un partner dipende dalla genetica, dall'adattamento tra te e loro e dalla forma dei muscoli del pavimento pelvico. La vagina è straordinariamente resistente e la forma e le dimensioni non hanno nulla a che fare con la storia sessuale.

8. Se hai un feticcio, non puoi goderti il sesso senza. È stato un pensiero comune per lungo tempo: poiché le persone con feticci si eccitano per la presenza di un oggetto specifico durante il sesso, non amano il sesso senza di esso. Non è vero. Secondo le ricerche la maggior parte dei feticisti trova ancora il sesso non fetish molto piacevole. I feticci non sono fissazioni, ma preferenze.

emicrania 4

9. Un mal di testa significa che non vorrai fare sesso. Potrebbe essere vero, ma non per chi soffre di emicrania. Uno studio della Wake Forest University ha rilevato che i malati di emicrania riportano livelli più alti di desiderio sessuale e non evitano l'attività sessuale in casi di mal di testa. Si crede infatti che emicrania e desiderio sessuale si attivino nel cervello grazie alla stessa sostanza chimica.

10. Non puoi rompere un pene. Invece può succere, per esempio quando si cambia posizione quando il pene è ancora dentro, oppure durante una spinta aggressiva in stile «martello pneumatico».

fantasia fetish

11. Una fantasia sessuale è il desiderio segreto di provare qualcosa. Meno di un terzo dei partecipanti allo studio condotto dal dottor Justin Lehmiller ha raccontato di aver recitato la propria fantasia. Lehmiller ha intervistato più di 4000 persone per lo studio più ampio e completo sulle fantasie sessuali fino ad oggi (il suo libro è "Dimmi cosa vuoi"). Il sesso di gruppo era di gran lunga il tema più comune - l'89% ha riferito di fantasticare sul sesso a tre - ma altre ricerche mostrano che solo il 30% delle persone lo ha effettivamente provato. Solo il 3%, invece, è privo di fantasie sessuali.

le donne guardano piu alla circonferenza che alla lunghezza

12. La lunghezza è più importante della circonferenza. Nei Paesi Bassi un gruppo di ricercatori ha chiesto a 170 donne di valutare quale, tra lunghezza e circonferenza, fosse più importante per loro. Risultato: la circonferenza. Dato confermato da numerose altre ricerche. Anatomicamente, questo ha senso. La vagina è ricoperta da meccanocettori elastici e più spesso è il pene, maggiore è il contatto con queste terminazioni nervose. Non solo: sono maggiori anche le possibilità che la testa del clitoride sia stimolata indirettamente durante il rapporto.

13. Uomini e donne hanno picchi sessuali diversi. Il pensiero comune è che gli uomini raggiungano l'apice a 18 anni e le donne verso i 30. La verità è che non c'è differenza tra uomini e donne. Sappiamo che l'americano medio farà più sesso intorno ai 25 anni, senza differenza di genere. Non esiste nemmeno un'età magica in cui le donne conoscono meglio il proprio corpo. Può accadere a qualsiasi età, a seconda di una miriade di circostanze (inclusa la nostra esperienza, la competenza del nostro amante, la nostra educazione, educazione e problemi di immagine corporea). Il desiderio sessuale fluttua costantemente in tutte le sessualità nel corso della vita e tutti noi possiamo sperimentare molti picchi sessuali nel corso degli anni.