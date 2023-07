5 lug 2023 10:33

CREDEVO FOSSE UN DRINK MA ERA CHEROSENE - IL NOTO PITTORE IRANIANO KHOSROW HASSANZADEH È MORTO PER AVERE BEVUTO BEVANDE ALCOLICHE CONTRAFFATTE. L'ARTISTA, 60 ANNI, CONOSCIUTO PER I SUOI QUADRI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, ERA ENTRATO IN COMA 10 GIORNI FA DOPO AVERE BEVUTO ALCOL CONTAMINATO DA METANOLO - NELLE ULTIME SETTIMANE, 40 PERSONE SONO STATE RICOVERATE NELLA CAPITALE IRANIANA DOPO AVERE BEVUTO ALCOL DI CONTRABBANDO…