6 lug 2023 17:44

IL CREMLINO ANNUNCIA: “NON SEGUIAMO I MOVIMENTI DI PRIGOZHIN”. NON SARÀ MICA PERCHÉ IL CAPO DELLA WAGNER NON SI MUOVE, BEN IMPANNUCCIATO SOTTO TERRA? – A DARE NOTIZIA DEL (FINTO) DISINTERESSE VERSO IL “CUOCO DI PUTIN” È STATO IL PORTAVOCE DMITRY PESKOV - STAMANE IL PRESIDENTE BIELORUSSO LUKASHENKO AVEVA DETTO CHE IL CAPO DELLA WAGNER NON SI TROVAVA A MINSK MA IN RUSSIA - LA CASA BIANCA: "NON SAPPIAMO DOVE SIA PRIGOZHIN"