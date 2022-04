IL CREMLINO E LA CASA BIANCA HANNO ANNUNCIATO UNO SCAMBIO DI DETENUTI TRA LA RUSSIA E GLI STATI UNITI: L'EX MARINE TREVOR ROWDY, CONDANNATO A NOVE ANNI PER AVER AGGREDITO DA UBRIACO DUE POLIZIOTTI A MOSCA NEL 2019, È STATO SCAMBIATO CON KONSTANTIN YAROSHENKO, CONDANNATO A VENTI ANNI DI CARCERE DOPO ESSERE STATO ARRESTATO PER TRAFFICO DI COCAINA...

Il ministero degli Esteri russo e la Casa Bianca hanno annunciato uno scambio di detenuti fra la Russia e gli Stati Uniti. “A seguito di un lungo negoziato, il cittadino statunitense Trevor Rowdy Reed, precedentemente condannato a nove anni nella Federazione Russa, è stato scambiato con il cittadino russo Konstantin Yaroshenko, condannato a venti anni di carcere da un tribunale americano nel 2010″, ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce di Sergey Lavrov.

Reed, un ex marine statunitense, era accusato di aver aggredito da ubriaco due agenti a Mosca nel 2019. Il pilota russo Yaroshenko stava invece scontando in Connecticut la sua pena per traffico di cocaina negli Stati Uniti, dopo essere stato arrestato in Liberia nel 2010 ed estradato negli Usa. Secondo le prime informazioni, lo scambio è avvenuto in Turchia, ad Ankara, dove è stato avvistato un aereo appartenente al servizio di sicurezza federale russo.

“Oggi diamo il benvenuto a casa a Trevor Reed e celebriamo il suo ritorno in famiglia. Trevor, un ex marine degli Stati Uniti, è libero dalla detenzione russa” e “i negoziati che ci hanno permesso di portare Trevor a casa hanno richiesto decisioni difficili che non prendo alla leggera”, ha affermato Joe Biden, come riporta una nota della Casa Bianca. “Il suo ritorno è una testimonianza della priorità che la mia amministrazione dà al riportare negli Usa i cittadini tenuti in ostaggio e detenuti ingiustamente all’estero”, ha aggiunto il presidente.

“Le nostre preghiere sono state ascoltate, Tevor sta tornando sano e salvo da noi”, hanno scritto in una nota i genitori dell’ex marine. Paula e Joey hanno ringraziato il presidente Biden – che qualche settimana fa li aveva accolti alla Casa Bianca – e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Ancora nessuna notizia invece di Brittney Griner, la cestista due volte campionessa olimpica, arrestata insieme ad altri cittadini americani lo scorso marzo all’aeroporto Sheremietevo di Mosca con l’accusa di traffico di stupefacenti perché in possesso di alcune ricariche con olio di cannabis per la sigaretta elettronica.

