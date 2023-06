IL CREMLINO LIQUIDA SENZA MEZZE MISURE ZUPPI E LE SPERANZE DI UNA MEDIAZIONE DI PACE VATICANA – LA MISSIONE A MOSCA DEL CARDINALE È STATO UN FALLIMENTO. SONO STATE AFFRONTATE SOLO LE QUESTIONI UMANITARIE, NON QUELLE POLITICHE – IL PORTAVOCE DI PUTIN, PESKOV: “C'È STATO UNO SCAMBIO DI VEDUTE MA NON È STATA AVANZATA ALCUNA IDEA SPECIFICA” – L’UNICA APERTURA OTTENUTA È QUELLA DEL PATRIARCA KIRILL SU UN POSSIBILE INCONTRO CON IL PAPA

1 – CREMLINO, CON ZUPPI SCAMBIO VEDUTE MA NON IDEE SPECIFICHE

(ANSA) - Tra il cardinale Matteo Zuppi il Cremlino c'è stato uno "scambio di vedute utile per entrambe le parti", ma "non è stata avanzata alcuna idea specifica". Lo ha detto Yuri Ushakov, il consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Interfax.

2 – S.SEDE, ZUPPI RIFERIRÀ AL PAPA IN VISTA DI ULTERIORI PASSI

(ANSA) - Si conclude oggi la missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca inviato dal Papa per individuare "iniziative umanitarie, che possano aprire percorsi per il raggiungimento della pace". "I risultati della visita saranno portati alla conoscenza del Santo Padre, in vista di ulteriori passi da compiere, sia a livello umanitario che nella ricerca di percorsi per la pace", riferisce la Santa Sede.

IL NIET DEL CREMLINO ALLA «PACE» DI ZUPPI MA IL PATRIARCA KYRILL APRE AL PONTEFICE

Estratto dell’articolo di Serena Sartini per “il Giornale”

Se sul piano politico la missione di due giorni del cardinale Matteo Zuppi a Mosca non ha prodotto i risultati sperati, su quello interreligioso l’inviato del Papa ha ottenuto una mano tesa da parte del Patriarca Kirill. E un’apertura - segnale molto positivo - su un possibile incontro tra il Papa e lo stesso Kirill a Mosca.

Lo scopo del viaggio di Zuppi in terra russa era quello di «incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace». Ma il Cremlino ha risposto con un secco «niet».

La missione del cardinale Zuppi era però principalmente umanitaria, ovvero ottenere delle risposte concrete da Mosca sui bambini ucraini deportati in Russia e sullo scambio di prigionieri. Proprio per questo, ieri mattina il presidente dei vescovi italiani ha incontrato Maria Llova-Belova, la commissaria russa per i diritti dei bambini, che tra l’altro è oggetto, insieme con Putin, di un ordine di arresto della Corte penale internazionale con l’accusa di deportazione di bambini dall'Ucraina.

[…] Secondo alcune voci, riferite da Bruno Vespa, sarebbe emersa da parte russa la proposta di rilasciare bambini ucraini deportati in Russia in cambio di icone sacre ortodosse a Kiev. Positivo invece l’incontro tra Zuppi e il Patriarca di Mosca Kirill, su cui si riponevano grandi speranze. «Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia», ha detto il patriarca al termine del faccia a faccia con l’inviato papale.

[…] Ma la notizia che potrebbe rappresentare una svolta decisiva è il possibile incontro fra Bergoglio e Kirill. Di questo hanno parlato nel faccia a faccia il Patriarca e l’inviato del Papa. Secondo l’agenzia russa Ria Novosti, infatti, Zuppi ha affermato: «Il Papa voleva davvero che incontrassi il Patriarca Kirill per conoscere la sua opinione sulla situazione in cui ci troviamo e su un eventuale incontro con lui». […]

