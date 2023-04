5 apr 2023 11:26

IL CREMLINO METTE ZIZZANIA SUL CASO TRUMP – LA PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO, MARIA ZAKHAROVA, SFRUTTA LA VICENDA GIUDIZIARIA DELL'EX PRESIDENTE USA PER DENUNCIARE “LA CRISI DEL LIBERALISMO. UN SISTEMA IN CUI NON C'È NULLA CHE POSSA FRENARE GLI IMPULSI UMANI, CHE FINISCE PER DIVORARE O RINNEGARE SE STESSO” – POCHI GORNI FA TRUMP AVEVA RIBADITO DI “ANDARE ABBASTANZA D'ACCORDO CON PUTIN”. E IERI HA ACCUSATO BIDEN DI “VOLERE LA TERZA GUERRA MONDIALE”