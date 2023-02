9 feb 2023 16:41

AL CREMLINO VOGLIONO PREPARARE UN BEL SERVIZIETTO PER PUTIN – ALEXANDER BORTNIKOV, CAPO DEL FSB, IL SERVIZIO SEGRETO INTERNO DELLA RUSSIA (EX KGB) PRESTO DOVREBBE DIMETTERSI “SPINTANEAMENTE”, MA PUTIN ESITA: IL MOTIVO? NON SI FIDA DI NESSUNO – “MAD VLAD” È ACCERCHIATO, ANCHE I SUOI FEDELISSIMI ORMAI DUBITANO DELLE SUE CAPACITÀ, E LA PARTITA SI INTRECCIA CON I RAPPORTI (TESI) CON NIKOLAY PATRUSHEV, CAPO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE, CHE VUOLE PIAZZARE IL FIGLIO…