VOSTRO MARITO È COSTANTEMENTE ARRAPATO E VI TOCCA IN MEZZO ALLE COSCE PER FARVI CAPIRE CHE VUOLE SCOPARE? AVETE A CHE FARE CON UN “PARASSITA SESSUALE”. PER RIUSCIRE A SOPRAVVIVERE E NON FAR SCOPPIARE LA COPPIA LEGGETE I PREZIOSI CONSIGLI DELLA SEXPERTA TRACEY COX CHE SPIEGA COME TROVARE LA GIUSTA VIA PER GODERE SENZA CHE SI TRASFORMI IN UNA TORTURA: COME IMPARARE A RIFIUTARE L’ALTRO SENZA FERIRLO, QUANTE VOLTE È GIUSTO FARE SESSO E…