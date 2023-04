CRESCE IL CAOS IN SUDAN! DA QUESTA MATTINA IL PAESE REGISTRA UN BLACKOUT DI INTERNET – LE FORZE GOLPISTE HANNO VIOLATO LA TREGUA PER IL RAMADAN. ATTACCATO UN CONVOGLIO FRANCESE CHE SI DIRIGEVA VERSO L’AEROPORTO DI KARTHOUM PER RIPORTARE IN PATRIA I DIPLOMATICI E LE LORO FAMIGLIE – TAJANI ASSICURA: “I CITTADINI ITALIANI STANNO TUTTI BENE”

Estratto dell’articolo da www.lastampa.it

sudan scontri tra esercito militare e paramilitari

In Sudan si continua a combattere. Le forze golpiste, sostenute da gruppi estremisti, hanno violato la tregua e hanno attaccato le Forze di supporto rapido nella zona di Kafouri con attacchi aerei. «L'attacco ha preso di mira le case di cittadini innocenti, provocando decine di morti e feriti»: lo sostengono i paramilitari su Facebook aggiungendo «condanniamo fermamente questo comportamento sleale, che è incompatibile con l'impegno dichiarato per l'armistizio di 72 ore» iniziato venerdì […]

Il paese da questa mattina registra un blackout «quasi totale» di Internet. Lo ha riferito NetBlocks, un'organizzazione con sede a Londra che monitora l'accesso al web in tutto il mondo. «I dati di rete in tempo reale mostrano un collasso quasi totale della connettività Internet in Sudan con la connettività nazionale ora al 2% dei livelli ordinari».

sudan scontri tra esercito militare e paramilitari

Intanto prosegue la grande fuga dal paese: la Francia ha avviato «una rapida operazione di evacuazione» dei suoi cittadini come annunciato dal ministero degli Esteri, che ha precisato come nell'operazione di Parigi siano coinvolti anche cittadini europei e provenienti da «Paesi alleati». Ma rimbalza la notizia, tra conferme e smentite, che il convoglio francese sia finito nel mirino dei guerriglieri. Il non meglio precisato «attentato» vedrebbe almeno un ferito.

L’America, è stato il presidente Biden in persona a sottolinearlo, ha già evacuato tutto il suo personale diplomatico: «Sono orgoglioso dello straordinario impegno del personale della nostra Ambasciata, che ha svolto i propri compiti con coraggio e professionalità e ha incarnato l'amicizia e il legame dell'America con il popolo del Sudan» […]

scontri in sudan 6

E l’Italia? «Il governo sta predisponendo un piano di rientro per mettere in sicurezza i nostri connazionali che in questo momento si trovano in Sudan. La nostra ambasciata e' pienamente operativa e fornisce loro la necessaria assistenza». Lo ha dichiarato a Tgcom24 il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi.

«Il Ministero degli Esteri sta operando naturalmente anche dal punto di vista diplomatico e ci auguriamo che presto si verifichino le condizioni per giungere a un cessate il fuoco. Ovviamente c'è bisogno del consenso di entrambe le parti in conflitto. Ma l'Italia, assieme alla Comunità internazionale, si e' attivata fin dal primo momento perché questo possa accadere. Nel frattempo, grazie anche al supporto della nostra Aeronautica Militare, contiamo quanto prima di riportare a casa tutti gli italiani presenti in Sudan».

scontri in sudan 7

«Gli italiani stanno tutti bene, sono stati contattati uno ad uno», spiega il ministro degli Esteri Tajani, in contatto con l'unità di crisi alla Farnesina che si occupa dell'emergenza Sudan. «È una situazione molto complicata quella degli italiani che vivono a Khartoum. Noi stiamo lavorando a tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco e a una tregua duratura tra le parti in conflitto». […]

scontri in sudan 5 scontri in sudan scontri in sudan 8 scontri in sudan 9 scontri in sudan 4

scontri in sudan 14 scontri in sudan 3