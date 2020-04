LAMORGESE HA PESTATO UN LAMERDONE - I DUE SCIVOLONI CONSECUTIVI DELLA MINISTRA: PRIMA DA FLORIS SULLE VACANZE ESTIVE MENTRE IL PAESE SPROFONDA IN RECESSIONE, POI QUELLA CIRCOLARE SULLE PASSEGGIATE CHE ERA DIRETTA AI PREFETTI MA CHE INVECE HA SCATENATO LA POLEMICA SUI BAMBINI IN GIRO PER STRADA. CONTE IERI L'HA SCARICATA IN DIRETTA: ''UNA DECISIONE DEL VIMINALE, NON VENIVA DA NOI''