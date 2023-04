26 apr 2023 17:53

CRETINI PATENTATI – LA NUOVA SFIDA PERICOLOSISSIMA PER FARE I FIGHI IN RETE: ANDARE A TUTTO GAS IN CONTROMANO PER LE STRADE DELLE CITTÀ - L’ULTIMO EPISODIO È STATO PUBBLICATO SUI SOCIAL IERI MATTINA: UN’AUTO CORRE SU VIA LEONE XIII, A ROMA, MENTRE DA UN’ALTRA, CHE PROCEDE NEL SENSO DI MARCIA GIUSTO, C’È UNA PERSONA CHE RIPRENDE CON IL CELLULARE - NEGLI ULTIMI TEMPI I CASI DI VETTURE CHE SBAGLIANO CORSIA SONO AUMENTATI: O LA GENTE SI È RINCOGLIONITA OPPURE C'È DIETRO QUALCHE SFIDA SOCIAL...