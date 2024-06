28 giu 2024 19:38

CRIMINALE E BEL COJONE – LA ROCAMBOLESCA RAPINA A ROMA, NEL QUARTIERE EUR: IN PIENA NOTTE IL MALVIVENTE ALESSIO CAPRARRA, PUNTA LA PISTOLA CONTRO UNA COPPIA SEDUTA IN MACCHINA MA…SI SPARA PER SBAGLIO A UNA GAMBA – L’UOMO FERITO NON MOLLA E PROVA A DERUBARE LA DONNA - UN COLLEGA CHE STAVA ACCOMPAGNANDO A CASA, SI FIONDA SUL CRIMINALE CHE RISPONDE SPARANDOGLI AL PETTO...