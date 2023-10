CRIMINI RIMINI – UNA DONNA DI 78 ANNI È STATA UCCISA A COLTELLATE SUL COLLO E SULLA SCHIENA: IL CADAVERE È STATO RITROVATO SULLA RAMPA DI ACCESSO DEL CONDOMINIO DOVE ABITAVA, IN UN TRANQUILLO QUARTIERE DELLA CITTÀ ROMAGNOLA - LA VITTIMA È UNA TESTIMONE DI GEOVA: IL FIGLIO, GIULIANO SAPONI, A MAGGIO ERA STATO AGGREDITO E RIDOTTO IN FIN DI VITA…

Prima la tragedia e poi il giallo. A Rimini è stato trovato il cadavere di una donna di 78 anni, Pierina Paganelli, rinvenuto sulla rampa di accesso del condominio in cui abitava in via del Ciclamino, zona residenziale della periferia, uno tra i quartieri più tranquilli della città, vicino alle campagne.

[…] Dai primi riscontri, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate sul collo e sulla schiena. Al momento non risulterebbero persone fermate. Il cadavere è stato rinvenuto dalla moglie del figlio che ha poi lanciato l'allarme.

[…] La vittima è una testimone di Geova e andava spesso a trovare il figlio, che si trova ricoverato in gravissime condizioni alla clinica Sol et Salus. La drammatica vicenda dell'uomo, Giuliano Saponi, è molto nota in città: era stato soccorso in fin di vita in una zona vicina a quella in cui abitava, all'alba dello scorso 7 maggio, ed era stato salvato grazie all'intervento dei passanti.

In un primo momento si era creduto ad un pirata della strada, anche se Saponi sul volto presentava segni compatibili con un'aggressione. Sul caso indaga ancora la Procura di Rimini. L'ex marito della donna vive invece a Monaco Di Baviera.

