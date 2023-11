15 nov 2023 20:10

UNA CRIPTO-INCULATA EVITATA IN "ZONA CESARINI" - A ROMA, LA POLIZIA HA SVENTATO UNA TRUFFA MILIONARIA, AI DANNI DI UN IMPRENDITORE AMERICANO, DA PARTE DI QUATTRO FRANCESI CHE VOLEVANO IMPOSSESSARSI DEL SUO "WALLET" DI CRIPTOVALUTE - DOPO UNA SERIE DI INCONTRI IN GIRO PER L'EUROPA, I TRUFFATORI AVEVANO ORANIZZATO UNA RIUNIONE IN UN NOTO RISTORANTE IN PRATI PER FARSI CONSEGNARE LE PASSWORD - GLI AGENTI SONO RIUSCITI A INTERVENIRE GIUSTO IN TEMPO: ECCO COM'E' ANDATA A FINIRE…