CRIPTO-PARADOSSI: IN ITALIA CI SONO SEMPRE PIU' ESERCENTI CHE ACCETTANO PAGAMENTI CON LE VALUTE DIGITALI, MA IL NUMERO DI TRANSAZIONI NON AUMENTA - NEL NOSTRO PAESE CI SONO OLTRE MILLE NEGOZI, COMMERCIANTI ED ESERCIZI DI OGNI GENERE CHE ACCETTANO CRIPTO - QUELLA PIÙ POPOLARE RESTA IL BITCOIN, CHE IN QUESTI GIORNI HA RAGGIUNTO IL SUO VALORE MASSIMO DA GIUGNO 2022 (A 34.630 DOLLARI) - MA DIFFICILMENTE LE CRIPTOVALUTE SOSTITUIRANNO QUELLE "REALI": BANKITALIA RICORDA SPESSO CHE LE CRIPTOVALUTE SONO...

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per “la Stampa”

Il mercato è ancora piccolo. Ma è in rapida ascesa. In Italia può capitare con più frequenza rispetto al passato di trovare esercenti che accettano pagamenti in criptovalute. […] E Bitcoin è la cripto più usata, […] Nel 2023 sono saliti a mille i negozi che accettano cripto: grandi catene di distribuzione, supermercati, perfino notai e avvocati […]

Tutti finiti nell'elenco di Coinmap, che ha pubblicato una mappa per individuarli, dal Nord al Sud della Penisola. A livello globale è stato calcolato da Chaianalysis che, solo nel 2022, 170 miliardi di beni materiali e immateriali sono stati venduti in Bitcoin. In aumento del 500% circa rispetto al 2021. La regina delle criptovalute è di gran lunga la più usata con circa il 60% degli scambi registrati. In queste settimane anche Ferrari ha deciso di aprire agli acquisti di auto in criptovalute, aggiungendosi a Tesla, Microsoft e Starbucks, solo per citare alcune […]

È il Nord Italia a farla da padrone in questo mercato: Piemonte, Lombardia e Veneto […] In questi giorni il valore di Bitcoin ha raggiunto il suo massimo da giugno 2022, schizzando in pochi giorni a 34.630 dollari, +120% da gennaio 2023. La sua capitalizzazione è tornata a circa 700 miliardi di dollari, mentre quello di tutto il comparto cripto si attesta a 1.300 miliardi.

Nel Nord Ovest secondo uno studio di CoinMap ci sono circa 150 esercenti che accettano pagamenti in criptovalute. A sfogliare l'elenco, si trova di tutto. Idraulici, affittacamere, bar, ristoranti, legali. Così come a Milano, con un numero di avvocati sensibilmente superiore, soprattutto in centro città. Solo nel Nord Italia ci sono più della metà di negozi e studi che accettano cripto nel Paese.

[…] se è vero che il numero di esercenti che accettano bitcoin è aumentato e continua ad aumentare, il numero delle transazioni non avviene con troppa regolarità. Almeno non nei canali fisici, dove si preferisce pagare in contanti o con carta. Bitcoin è un di più. Un'offerta al cliente. Che però non sempre viene accettata.

A Verona WannaBeAPro è un'azienda/movimento sportivo che aiuta i portieri a migliorare le proprie performance in campo. Accettava Bitcoin, ora non lo fa più. Perché? «Semplice, nessuno ci ha mai pagato in Bitcoin, non aveva senso». Stessa discorso nel mondo delle bici per Hybrid Bikes di Roma: «Siamo stati tra i pionieri dei pagamenti con criptovalute, ma oggi non lo fa più nessuno», spiega il proprietario. Bitcoin è un bene molto volatile. Può oscillare di migliaia di euro in poche ore. E questo lo rende difficile da usare come strumento di pagamento. Bankitalia nei suoi documenti ricorda spesso che le criptovalute non sono una valuta. Le chiama criptoasset proprio per sottolinearne una natura diversa.

[…] Ma il movimento cripto ha radici antiche. Profonde. E una capacità di convinzione che va ben oltre lo strumento di pagamento. Il mondo Bitcoin è una filosofia. «Noi li accettiamo da un anno almeno. C'è una piccola frazione di clienti che paga in Bitcoin, ma abbiamo creduto in questa tecnologia e speriamo che possa portare bene, anche all'economia». Simone Toffolo è titolare di BastianOsteria a Treviso. […]

Il Nord Italia sembra più dinamico. Meno il Sud. Con qualche eccezione. A Napoli ci sono diverse attività che accettano Bitcoin. Una pasticceria specializzata in pastiere, un negozio di moda del centro. E diversi legali. Meno a Bari e Palermo. Nessuno in Molise. In Calabria ci sono bar sperduti nella campagna di Spezzano Albanese (Cosenza), che accettano curiosamente Bitcoin. Ma al telefono non risponde nessuno. […]