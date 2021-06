LE CRIPTOVALUTE HANNO INIZIATO A PAGARE GLI INFLUENCER PER PROMUOVERE I LORO PRODOTTI FINANZIARI - A KIM KARDASHIAN, CHE GUADAGNA 500.000 DOLLARI A POST SPONSORIZZATO, S'E' AGGANCIATO L'ALTCOIN ETHEREUMMAX, LA FAMIGLIA D'AMELIO E' STATA INGAGGIATA DAL GRUPPO GEMINI - E ANCHE GLI YOUTUBER PIU' GIOVANI NON DISDEGNANO LA NUOVA MONETA...

Quest’anno le criptovalute hanno avuto una grande diffusione, tanto da raggiungere anche il mondo degli influencer. La famiglia D’Amelio, Tana Mongeau e molti altri hanno iniziato a pubblicare annunci a pagamento di alcune valute sui loro profili social.

La stessa Kim Kardashian, che conta 228 milioni di followers, ha dedicato una delle storie di Instagram a una pubblicità su ethereummax. Nella clip successiva, ha parlato della criptovalute accompagnando il video dall’hastag #ad (pubblicità a pagamento) e dalla scritta: «E voi ragazzi siete nelle cripto?».

«Questo non è un consiglio finanziario ma voglio condividere ciò che i miei amici mi hanno detto sul token ethereum max!» si legge nel post. E anche qui ci sono diversi hashtag, tra cui #ad, necessario per rivelare che il suo post è stato pagato, insieme a #emax e #disrupthistory.

Anche altre celebrità, tra cui Floyd Mayweather, hanno approvato ethereummax. All’inizio di questo mese, durante la conferenza Bitcoin 2021, Mayweather ha fatto crescere l’altcoin ed è stato, a sua volta, fischiato fuori dal palco. Ethereummax è stato anche accettato come metodo di pagamento per acquistare i biglietti dell’incontro tra Mayweather e lo YouTuber Logan Paul.

Ethereummax è un altcoin che ridistribuisce una piccola percentuale di transazioni ai suoi possessori di token. È stato lanciato a maggio con una fornitura totale di 2 quadrilioni. Nonostante le sue partnership costellate di vip, ethereummax è considerata una criptovaluta più rischiosa. Come sottolinea Decrypt , è «principalmente solo una campagna di marketing».

The Ethereummax non ha un white paper come fanno altri progetti crittografici e sono noti solo pochi dettagli sui suoi sviluppatori. (Il team di ethereummax non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di CNBC Make It.)

Sebbene non si sappia quanto Kardashian West sia stata pagata per l’annuncio, un documento del tribunale del 2019 ha rivelato che secondo quanto riferito può guadagnare tra 300.000 e 500.000 dollari per un singolo post su Instagram. Per affari a lungo termine sui social media, a volte può guadagnare milioni di dollari. (Kardashian West non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di CNBC Make It.)

Anche gli influencer più giovani stanno entrando nel mondo delle criptovalute. La Generazione Z e i giovani influencer, molti dei quali hanno principalmente follower a loro volta giovani, hanno recentemente pubblicato annunci a pagamento per criptovalute e scambi.

L’account familiare delle star di TikTok Charli, 17 anni, e Dixie D’Amelio, 19 anni, ha pubblicato la loro partnership con l’exchange di criptovalute Gemini su Instagram a maggio, secondo quanto riportato da Insider.

«Stiamo imparando di più sulla criptovaluta come famiglia, grazie @gemini per il regalo di compleanno di Charli. #GeminiPartner», si legge nel post, sebbene Gemini abbia un requisito di età di 18 anni o più.

L’account della famiglia ha oltre 934.000 follower su Instagram, ma Charli e Dixie hanno un seguito ancora più grande. Charli ha oltre 117 milioni di follower su TikTok e oltre 42 milioni su Instagram. Dixie ha oltre 52 milioni di follower su TikTok e oltre 24 milioni su Instagram.

«Riteniamo che sia importante fornire alfabetizzazione finanziaria e accesso alle risorse educative sulla criptovaluta attraverso vari canali», ha detto a CNBC Make It un portavoce di Gemini. «Gemini lavora anche con influencer ... per aiutare a educare i propri follower sulle criptovalute e aumentare la consapevolezza sul marchio Gemini».

Oltre alla famiglia D’Amelio, alcuni youtuber come Paul e Loren Gray hanno pubblicato sponsorizzazioni per diverse criptovalute e scambi ai loro milioni di follower. Anche Matt James, noto come il primo protagonista maschile nero di “The Bachelor” della ABC, ha pubblicato sui suoi social media la sua partnership con la società di servizi finanziari cripto BlockFi.

