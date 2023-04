CRISI E INFLAZIONE? FORSE PER I DISGRAZIATI, PERCHE' C'E' UN PEZZO DI PAESE CHE I SOLDI LI HA E LI SPENDE - A MILANO LE COLOMBE DELLA PASTICCERIA "COVA", CON UN PREZZO DI PARTENZA DI 46 EURO (MA CHE PUÒ ARRIVARE FINO A 280 SE SI INCLUDE UOVO, CONFEZIONE E DECORAZIONI) VANNO A RUBA - TRA CHI NON HA PROBLEMI DI SOLDI, TURISTI INCURIOSITI E RITARDATARI CHE FANNO REGALI ALL'ULTIMO MINUTO, IL BUSINESS DEI DOLCI PASQUALI "DI LUSSO" VIAGGIA A GONFIE VELE…

la pasticceria cova di milano 4

Estratto dell'articolo di Francesca Del Vecchio per “La Stampa”

Se è vero che quando passa il Natale «Milano piange e ci rimane male», la resurrezione dei prezzi di Pasqua consola da queste parti anche il più disperato dei commercianti. E lo si vede in particolare in […] pasticceria Cova, via Montenapoleone, il cuore del lusso e della ricchezza meneghina.

la colomba della pasticceria cova 1

Qui, il diminuito potere d'acquisto delle famiglie certificato dall'Istat, non sanno bene cosa sia: la colomba tradizionale, senza decorazioni o cappelliere, costa 46 euro. E se si mette in confezione, si sale velocemente a 70, se poi la si vuole decorata, ecco qua un bel 140 euro. […] Se poi la si vuole accompagnare da un uovo di cioccolato al latte da un chilo, bisogna aggiungere 195 euro. E se proprio non si può fare a meno di regalarlo (o mangiarselo) personalizzato, con altre decorazioni, si schizza a 280 euro. […]

la colomba della pasticceria cova

«Costa molto, è vero. Ma compro una sola colomba all'anno e la voglio di qualità. Quella del supermercato la digerisco a Ferragosto», racconta sorridendo Marta Plavat, quarantadue anni. Origini polacche, marchigiana d'adozione e un marito milanese. […] E se mancano i milanesi, si può sempre contare sui turisti, il cui arrivo quest'anno è previsto con un aumento rispetto all'anno passato di almeno il 30 per cento, anche se americani o giapponesi hanno meno a cuore la tradizione della colomba o dell'uovo di cioccolato. Il direttore di Cova però non è preoccupato: «Non abbiamo avuto flessioni nelle vendite. Abbiamo molte ordinazioni pronte per essere consegnate. […]», assicura Giovanni De Vecchis.

la pasticceria cova di milano 3

«Ormai abbiamo dei clienti fidelizzati, che ci conoscono», spiega ancora. E l'impressione, guardando il via vai alla cassa è che sia davvero così. I ritardatari che non hanno fatto in tempo a prenotare la colomba o l'uovo online sperano di trovarne ancora qualcuna in negozio […]

la colomba della pasticceria cova 2 la pasticceria cova di milano 1 colomba pasquale 5 colomba pasquale 6 la pasticceria cova di milano 2