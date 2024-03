22 mar 2024 17:40

LA CRISI DEL LUSSO FA SALTARE UN’ALTRA TESTA – PIERPAOLO PICCIOLI LASCIA VALENTINO DOPO VENTICINQUE ANNI: DAL 2016 ERA DIRETTORE CREATIVO DELLA MAISON – LA NOTIZIA È STATA RESA UFFICIALE OGGI, MA SI VOCIFERAVA DA QUANDO KERING, LA SCORSA ESTATE, INIZIÒ A SOSTITUIRE IL FONDO QATARINO MAYHOOLA IN VALENTINO – ORA LA CASA DI MODA ANNUNCIA CHE UN NUOVO CREATIVO VERRÀ SCELTO A BREVE, MA NON SARÀ FACILE COME INSEGNA L’ESPERIENZA DI GUCCI E IL PASSAGGIO DA ALESSANDRO MICHELE A SABATO DE SARNO…