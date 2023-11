LA CRISI È SERVITA! - IN ITALIA MANCANO CIRCA 151.550 TRA CAMERIERI, BARISTI E CUOCHI E NEL 2023 IL NUMERO DI BAR E RISTORANTI CHE ABBASSANO DEFINITIVAMENTE LE SERRANDE È SUPERIORE ALLE NUOVE APERTURE - TRA STIPENDI BASSI E TURNI MASSACRANTI, I GIOVANI PREFERISCONO GUARDARE ALTROVE, MA ANCHE I LOCALI HANNO BISOGNO DI FIGURE PROFESSIONALI, CON ESPERIENZE SPECIFICHE, ORMAI PRATICAMENTE INTROVABILI - IL REPERIMENTO DEL PERSONALE È UN PROBLEMA PER PIU' DELLA METÀ DELLE IMPRESE: L'UNICA SPERANZA È…

[…] L'allarme arriva dalla Fipe, la federazione di Confcommercio che rappresenta appunto bar e ristoranti, secondo cui in Italia non si trovano 151.550 figure professionali tra camerieri, baristi e cuochi. […] nel 2022 le 165 mila aziende del settore con almeno un dipendente hanno impiegato, in media, 987.052 lavoratori dipendenti, ma il reperimento del personale rappresenta un punto debole per il 60% delle imprese.

[…] Il tramonto del reddito di cittadinanza, già sostituito per gli attivabili da un'altra misura di aiuto, il Supporto per la formazione e il lavoro, potrebbe dare una mano. Per adesso però la situazione è critica. La Fipe ha fatto sapere che si cercano in questa fase prevalentemente lavoratori over 25, con un'esperienza specifica. Queste figure però risultano praticamente introvabili.

Per Lino Enrico Stoppani, presidente della Federazione italiana dei pubblici esercizi, quando si parla di ristorazione ci si concentra troppo «sugli scontrini gonfiati e la tassa sui piattini», e poco sulle vere problematiche che minacciano un settore strategico per il Pil tricolore. […] La Fipe fotografa un saldo negativo per 6.869 aziende del comparto. Di più.

Nei primi nove mesi del 2023, dunque da gennaio a settembre, hanno avviato l'attività ottomila imprese, ma sono quasi quindicimila (14.869 per l'esattezza) quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. In totale, le società iscritte a settembre 2023 negli archivi delle Camere di Commercio italiane come servizi di ristorazione sono 334.173.

