CRISTIANO IOVINO HA UNA PASSIONE PER LE BIONDE – IL PERSONAL TRAINER, CON CUI ILARY BLASI HA PRESO IL CELEBRE CAFFE’ (LUI DICE DI AVER AVUTO UNA "RELAZIONE INTIMA" CON L'EX LETTERINA), È STATO BECCATO INSIEME ALL’EX GIEFFINA ORIANA MARZOLI, CHE ERA FIDANZATA CON IL TRONISTA DANIELE DAL MORO - IOVINO E MARZOLI SONO STATI FOTOGRAFATI MENTRE ERANO ATTOVAGLIATI IN UN RISTORANTE DI MILANO...

Estratto dell’articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

Oriana Marzoli A TAVOLA CON CRISTIANO IOVINO

Non sono stati mesi facili per Cristiano Iovino. Il personal trainer è stato il centro delle attenzioni non solo di Ilary Blasi, che nel suo documentario Netflix, Unica, pur senza mai nominarlo, ha parlato di lui e del loro «caffè», ma anche di Francesco Totti che ha deciso di chiamarlo a testimoniare nel processo contro la "ex" moglie per rivelare la vera natura del loro rapporto. […]

Il personal trainer, tuttavia, sta cercando di ritrovare la serenità anche nel privato ed è stato più volte beccato a Milano in compagnia di una bionda molto conosciuta, che ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Secondo alcune voci circolate sul web, da Amedeo Venza e alcune foto condivise su X dagli utenti che li hanno beccati a cena insieme, Cristiano Iovino si starebbe frequentando con una concorrente della scorsa edizione del GfVip.

cristiano iovino

A "confermare" questi rumor anche le storie della modella e del personal trainer che si troverebbero nello stesso posto, allo stesso tavolo, insieme. La concorrente del Grande Fratello Vip di cui si sta parlando è Oriana Marzoli, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e quest'ultimo non avrebbe reagito per niente bene alla scoperta della nuova fiamma. […]

