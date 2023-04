10 apr 2023 10:40

CRISTO, CHE BOTTA! UN CHIERICHETTO SBADATO NON RIESCE A TENERE BENE LA CROCE CHE FINISCE IN TESTA AL PARROCO! È SUCCESSO A ROCCARASO, DURANTE LA MESSA DEL VENERDÌ SANTO – IL PRETE NON SI È SCOMPOSTO PIU' DI TANTO, NONOSTANTE IL COLPO, E SE L’È CAVATA CON UN BEL BERNOCCOLO - VIDEO!