24 giu 2024 13:12

CRITICARE E' LECITO! - IN PROVINCIA DI FROSINONE, UNA PARRUCCHIERA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE UNA CLIENTE CHE AVEVA LASCIATO UN COMMENTO NEGATIVO SULLA SUA PAGINA FAEBOOK - LA 50ENNE SI ERA PRESENTATA NELLO STUDIO DELLA ACCONCIATRICE PER UNA TINTA MA, NON SODDISFATTA DEL TRATTAMENTO, HA LASCIATO UNA RECENSIONE NEGATIVA SUI SOCIAL: "UN TOTALE DISASTRO. DOPO TRE MESI ANCORA HO I CAPELLI DISTRUTTI" - ALLA FINE I GIUDICI HANNO ASSOLTO LA DONNA...