Un allevatore australiano ha respinto l'attacco di un coccodrillo mordendo l'animale su una palpebra. Colin Deveraux ammette di essere fortunato a poter raccontare la sua disavventura ad ABC News nonostante abbia trascorso un mese in ospedale dopo l'aggressione. Il suo calvario è iniziato dopo essersi fermato in un billabong (una tipica lanca australiana) mentre era in viaggio per costruire una recinzione vicino al fiume Finniss, nel Territorio del Nord, il mese scorso.

Si è fermato in riva al lago dopo aver notato i pesci […] che si stavano ritirando. Ha subito capito il motivo: un coccodrillo si è "attaccato" al suo piede destro, scuotendolo come una "bambola di pezza" e trascinandolo in acqua. L'uomo ha inizialmente provato a calciare il coccodrillo nelle costole con il piede libero, prima di mordere il rettile.

"Ero in una posizione davvero scomoda… ma per sbaglio i miei denti hanno abbrancato la sua palpebra. Era piuttosto spessa, come il cuoio, ma sono riuscito a tirare indietro la sua palpebra e mi ha lasciato andare" ha raccontato.

Così è riuscito a liberarsi e si è messo a correre verso la sua auto. Il coccodrillo l'ha inseguito per un po', ma poi ha desistito. Deveraux ha detto di aver usato un asciugamano e una corda per fermare l'emorragia alla gamba, prima che suo fratello lo portasse al Royal Darwin Hospital. "Credo di dover cambiare quello che faccio, è da troppo tempo che vado in quella zona paludosa a riparare recinzioni, ma questa esperienza mi ha aperto gli occhi" ha ammesso l'uomo. […]

