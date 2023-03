CRONACA DI UN DISASTRO AEREO – I RACCONTI DEI TESTIMONI DELL’INCIDENTE TRA DUE VELIVOLI MILITARI A GUIDONIA: “HO VISTO CHIARAMENTE IL CONTATTO DEI DUE AEREI PROPRIO SOPRA UN PALAZZO, POI HO VISTO UN'ALA CADERE, DEL FUOCO E I DUE AEREI PRECIPITARE IN PUNTI DIFFERENTI. IL FUMO SALIVA DAL CUORE DEI PALAZZI E LÌ HO TREMATO: ‘VERRÀ GIÙ TUTTO’ HO PENSATO - SEMBRAVA UNA BOMBA. È UN MIRACOLO CHE NON SIA MORTO NESSUN ALTRO” - POCO DISTANTE DAL PUNTO IN CUI E' CADUTO UN AEREO C'E' UN ASILO... - VIDEO!

Guidonia oggi,tragedia nei cieli del Lazio pic.twitter.com/O6xFaX9arz — Anonymous (la verità è figlia del tempo) (@VinzDeCarlo1) March 7, 2023

Estratto da “il Messaggero”

scontro aerei aeronautica militare guidonia

«Ho appena visto precipitare due aerei sotto i miei occhi. Erano quattro aerei... hanno perso l'ala dietro e hanno iniziato a roteare su se stessi fino a precipitare e a prendere fuoco». Inizia così la cronaca di trenta secondi di inferno a Guidonia Montecelio, la città dell'aria a Nord Est della Capitale.

giuseppe cipriano marco meneghello scontro aerei guidonia 3

Nicholas è sconvolto ed è tra i primi a postare l'incredibile messaggio sui social. Alle 11.51 si è sfiorata una tragedia persino più grande: uno dei monomotore Siai 208 pilotato dal tenente colonnello Giuseppe Cipriano precipita in un campo non distante dall'aeroporto militare e dal piccolo centro commerciale "Triade", l'altro con sopra il maggiore Marco Meneghello si schianta nel pieno del centro abitato, in via delle Margherite. Entrambi gli istruttori di volo sono deceduti.

Ma poteva andare peggio. «Sembrava una bomba - racconta Maria che abita in via delle Margherite - è un miracolo che non sia morto nessun altro. Se fosse accaduto un po' prima o ancora poco più tardi ci sarebbe stato il via vai di genitori e bambini dalle scuole vicine».

scontro aerei guidonia

Mezza città ha assistito all'impatto, come in una roulette russa c'è chi ha temuto che quei due mezzi, come missili, colpissero le loro case. I clienti e il titolare del bar "l'Incontro" in piazza degli Anemoni, a pochi metri dal luogo dell'impatto del secondo aereo, sono senza parol e: «Abbiamo sentito un botto pazzesco, sembrava la guerra.

Siamo corsi fuori, c'erano fuoco e fiamme che venivano da via delle Margherite, in pochi attimi l'aria è diventata irrespirabile, acre per la plastica e i carburanti bruciati. Un'apocalisse». […] E non è l'unico, anzi. «Ho visto chiaramente il contattato dei due aerei proprio sopra il palazzo Bnl di Collefiorito - dice una persona che ha visto dal balcone di casa - Ho visto un'ala cadere, del fuoco e poi i due aerei precipitare in punti differenti. Il fuoco sul prato che costeggia via Roma prima di tutto, poi il fumo salire proprio dal cuore dei palazzi e lì ho tremato: "Verrà giù tutto" ho pensato».

scontro aerei guidonia

Nel giro di pochi minuti tutta la città è un rincorrersi di sirene, ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco, le pattuglie di carabinieri e polizia. «[…]Era ancora vivo prima che fosse avvolto dal fuoco. Non ha avuto scampo. […]

scontro tra due aerei a guidonia 8 scontro tra due aerei a guidonia 6 scontro tra due aerei a guidonia 5 scontro aerei guidonia