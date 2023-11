21 nov 2023 13:30

CRONACA VERA - ARRESTATO A GORIZIA UN LADRO INTERNAZIONALE DI GIOIELLI, CHE ERA ARRIVATO IN ITALIA CON UN PASSAPORTO CONTRAFFATTO, INTESTATO A UN CITTADINO POLACCO RICERCATO IN GERMANIA - NEL BAGAGLIO DEL 28ENNE RUSSO, CHE USAVA DIVERSI ALIAS PER COMPIERE COLPI IN TUTTA EUROPA, LA POLIZIA FERROVIARIA HA TROVATO SOLDI, GIOIELLI E MATERIALI PER LO SCASSO DI SERRATURE, MA ANCHE UN...