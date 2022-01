CRONACA VERA - I CARABINIERI DI ROMA HANNO SOCCORSO IN STRADA UN BELGA CON LA LINGUA TAGLIATA: IL MONCONE MANCANTE ERA NEL FRIGOBAR DEL BED & BREAKFAST DOVE ALLOGGIAVA - L'UOMO ERA NELLA CAPITALE CON UN'AMICA, MA I DUE SU QUANTO ACCADUTO HANNO FORNITO VERSIONI DIVERSE - ALLA FINE E' STATO RICOVERATO AL SAN CAMILLO DOVE I MEDICI TENTERANNO DI RIATTACCARGLI LA LINGUA...

È uscito di corsa sanguinante da un bed and breakfast per chiedere aiuto con la lingua in parte tagliata: un pezzo infatti era rimasto nel frigobar della camera. Un 40enne belga, è stato soccorso nella notte in strada a Roma con una ferita alla lingua, risultata in parte tagliata. L'uomo ha chiamato i carabinieri da via degli Orti d'Alibert a Trastevere spiegando di essere nelle vicinanze del bed and breakfast dove alloggiava con un'amica anche lei belga.

Sul posto, poco dopo le tre, sono arrivati i militari e gli operatori di una ambulanza del 118 ai quali l'uomo ha tentato di spiegare con non poca difficoltà e senza riuscirci, cosa gli fosse accaduto. Accompagnato dai carabinieri, è salito nella stanza dove alloggiava insieme all'amica della stessa età, mostrando il moncone di lingua che era stato riposto nel frigobar. L'uomo, quindi, è stato accompagnato in ospedale a San Camillo per permettere ai sanitari di tentare di riattaccargli la lingua. I due, su quanto accaduto, hanno riferito versioni contrastanti, senza, però, che nessuno accusasse l'altro di gesti di violenza. Sulla vicenda, quindi i carabinieri continuano ad indagare.