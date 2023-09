CRONACA VERA - UNA COPPIA DI GENITORI DI TRENTO SI E' RIVOLTA AL TAR PER CHIEDERE CHE IL FIGLIO, CHE FREQUENTA UNA SCUOLA ELEMENTARE, VENISSE BOCCIATO - I GENITORI AVEVANO PRESENTATO LA RICHIESTA ALLA PRESIDE DELLA SCUOLA FREQUENTATA DAL GIOVANE, MA DOPO IL RIFIUTO DELLA DIRIGENTE, HANNO DECISO DI PRESENTARE RICORSO - I DUE RITENGONO CHE IL RAGAZZO ABBIA BISOGNO DI RIPETERE L'ANNO SCOLASTICO PERCHE'…

Estratto dell'articolo di L. Loi. per “il Messaggero”

[…] una coppia di genitori, [...] ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento per chiedere che il figlio, che frequenta una scuola elementare, venga bocciato. […]

Per questo si sono mossi fin da subito, una volta visti i quadri con la promozione: in un primo momento hanno presentato la richiesta alla dirigente scolastica dell'istituto frequentato dal figlio chiedendo di rivedere gli scrutini per poi bocciarlo e poi, non avendo avuto una risposta positiva, hanno deciso di presentare ricorso al Tar. I due genitori sono mossi dalla volontà di concedere al figlio la possibilità di rivivere l'anno senza problemi: il bambino purtroppo non ha potuto frequentare le lezioni dello scorso anno con regolarità perché ha avuto problemi di salute, facendo dei lunghi periodi di assenza.

I genitori, quindi, vorrebbero cambiargli scuola per portarlo a studiare in un altro istituto, considerato più adatto a lui. L'alunno ha avuto infatti un periodo difficile e i genitori, a sostegno della loro richiesta, hanno presentato anche una relazione di una psicoterapeuta. Ma per i docenti del consiglio di classe la storia è andata in maniera completamente diversa.

Ritengono infatti che il bambino, nonostante i problemi che ha attraversato, sia riuscito a rimettersi in carreggiata e a stare al passo dei compagni. Per il suo impegno ha quindi ottenuto una valutazione complessivamente positiva con cui poi stato promosso. Per questo motivo la preside, interpellati gli insegnanti, non ha ritenuto necessario convocare di nuovo il consiglio di classe per un riesame del caso. Il bambino era stato promosso e resta tale.

[…] Intanto resta tutto sospeso perché, secondo il magistrato che ha accolto il ricorso, gli atti di promozione impugnati «appaiono inficiati dal denunciato vizio di eccesso di potere e per travisamento dei fatti», anche in ragione «dell'omessa considerazione delle ragioni rappresentate dai genitori della minore». Insomma, i genitori andavano ascoltati. E così è arrivata la decisione di sospendere i documenti di promozione: una decisione adottata con urgenza per consentire al bambino di iniziare immediatamente il nuovo percorso scolastico, ritenuto dai genitori «più confacente alla sua situazione personale».