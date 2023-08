12 ago 2023 14:32

CRONACA VERA - IN CROAZIA SI SONO PERSE LE TRACCE DI 10 GIOCATORI DELLA NAZIONALE GIOVANILE DI PALLAMANO DEL BURUNDI - SONO IN CORSO ATTIVITÀ PER LOCALIZZARE I RAGAZZI, TUTTI NATI NEL 2006: HANNO LASCIATO IL CENTRO STUDENTESCO DI RIJEKA, DOVE AVEVANO SOGGIORNATO PER LA DURATA DEL CAMPIONATO, LO SCORSO 9 AGOSTO…