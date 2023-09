8 set 2023 09:39

CRONACA VERA - IN INGHILTERRA, LA POLIZIA FA IRRUZIONE IN UN BAR DOPO UNA DENUNCIA PER "OMICIDIO DI MASSA", MA SI TRATTAVA DI UNA LEZIONE DI YOGA! - LA PERSONA CHE HA FATTO LA SEGNALAZIONE CREDEVA CHE I PARTECIPANTI, CHE STAVANO MEDITANDO DISTESI, FOSSERO TUTTI MORTI, E COSI' HA DECISO DI ALLERTARE LE FORZE DELL'ORDINE - IL TITOLARE DEL BAR: "NON RIESCO A IMMAGINARE COSA GLI SIA PASSATO PER LA TESTA..."