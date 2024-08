10 ago 2024 18:30

CRONACA VERA - È MORTO A 82 ANNI GIANCARLO IANESE RIELETTO A GIUGNO SINDACO PER L'OTTAVA VOLTA, COME CANDIDATO UNICO, A SAN NICOLÒ COMELICO, IN PROVINCIA DI BELLUNO - È STATO TROVATO SENZA VITA SUL DIVANO DI CASA - LA SUA PRIMA VOLTA IN POLITICA FU NEL 1965, A 23 ANNI - IL RICORDO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, ROBERTO PADRIN: "NON SI TROVANO PIÙ PERSONE DISPOSTE A FARE GLI AMMINISTRATORI NEI PICCOLI COMUNI. UN SINDACO DEVE RISOLVERE I PROBLEMI"