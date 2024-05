17 mag 2024 11:26

CRONACA VERA! - A NAPOLI, UN 50ENNE RICERCATO DALLO SCORSO NOVEMBRE SI ERA NASCOSTO NEL COMO' DELLA CAMERA DA LETTO PER EVITARE L'ARRESTO - L'UOMO, CHE DEVE SCONTARE UNA PENA DI 9 ANNI E 8 MESI PER UNA RAPINA COMMESSA IN TOSCANA OLTRE VENTI ANNI FA È STATO ARRESTATO DOPO CHE LA POLIZIA È ARRIVATA A CASA SUA E L'HA TROVATO NEL MOBILE, NEL QUALE ERA STATO CREATO UNO SCOMPARTO AD HOC RICHIUDIBILE DALL'INTERNO…