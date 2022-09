12 set 2022 19:53

CRONACA VERA – A NAPOLI UN 17ENNE PUNTA UNA PISTOLA CONTRO UN TURISTA PER RUBARGLI L’OROLOGIO, MA IL GIORNO DOPO GLIELO RESTITUISCE PERCHÉ È UNA PATACCA – NON SOLO: APPENA 24 ORE PRIMA IL MINORENNE AVEVA SEMINATO IL PANICO SPARANDO CONTRO UN 35ENNE PER RUBARGLI LO SCOOTER – LA SCENA È STATA IMMORTALATA DA UNA TELECAMERA DI SICUREZZA E IL RAGAZZINO È FINITO IN MANETTE… - VIDEO