CRONACA VERA – IN PROVINCIA DI CHIETI, UN PAZIENTE PSICHIATRICO DI 35 ANNI SI METTE A CORRERE NUDO IN STRADA E, QUANDO SI E’ AVVICINATO ALLA FERROVIA, NEL TIMORE CHE POTESSE COMPIERE UN GESTO ESTREMO, I CARABINIERI HANNO PROVATO A FERMARLO USANDO IL TASER - L'UOMO HA CONTINUATO A DARE IN ESCANDESCENZE E I SANITARI GLI HANNO SOMMINISTRATO UN CALMANTE, CARICANDOLO IN AMBULANZA. SOLO CHE ALL'OSPEDALE DI CHIETI, IL 35ENNE È ARRIVATO A MORTO – ORA L’AUTOPSIA DOVRA’ CHIARIRE LE CAUSE DEL DECESSO…

Estratto dell’articolo di Paolo Vercesi per “il Messaggero”

uomo nudo in strada

Si tinge di giallo in provincia di Chieti la vicenda di un paziente psichiatrico di 35 anni, seguito in una struttura sanitaria, morto in circostanze ancora da chiarire e finite all'attenzione della procura: il pm Marika Ponziani ha aperto un fascicolo. Un aiuto per spiegare le cause del decesso potrà arrivare soltanto dall'autopsia.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri a San Giovanni Teatino, comune di 14mila abitanti. L'uomo è stato visto correre nudo per le vie della cittadina e poi si è avvicinato alla ferrovia, su via Aldo Moro, in preda a un evidente stato confusionale. Nel timore che potesse compiere un gesto estremo, o anche solo rimanere vittima di un incidente sui binari, subito è partita una segnalazione ai carabinieri, intervenuti per cercare di fermarlo.

uomo nudo in strada

Sono stati utilizzati i mezzi di contenimento in dotazione ai militari, ovvero il taser, senza però ottenere l'effetto sperato. L'uomo ha continuato a dare in escandescenze, secondo alcuni testimoni tirando colpi contro una vettura. Una furia incontenibile. A quel punto i sanitari gli avrebbero somministrato un farmaco, presumibilmente un calmante, e l'hanno caricato in ambulanza. All'ospedale di Chieti, però, il 35enne è arrivato morto. […] Cosa è successo durante i tentativi di bloccare l'uomo? Se davvero è stato utilizzato il taser, che effetti può aver prodotto sul suo fisico? Oppure le cause sono da ricercare nel trattamento operato su di lui dai sanitari? […]

attraverso l'autopsia dovrà essere accertato se l'uomo avesse assunto medicinali, o possa aver agito sotto l'effetto di altre sostanze, oppure in preda ad una crisi. Circostanze sulle quali il magistrato Marika Ponziani conta di fare chiarezza per stabilire la verità dei fatti e, nel caso, riscontrare eventuali responsabilità per questo decesso. […]