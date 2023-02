CRONACA VERA – A ROMA UN 19ENNE HA PROVATO A RAGGIRARE UNA COPPIA DI ANZIANI FINGENDO CHE LORO NIPOTE FOSSE NEI GUAI E CHE AVEVA BISOGNO DI SOLDI. DOPO AVER CHIAMATO E RECITATO IL COPIONE, FACENDO ABBOCCARE I DUE NONNI, SI È PRESENTATO A CASA LORO PER SPILLARE LA SOMMA RICHIESTA MA, MENTRE GLI ANZIANI STAVANO PER ESSERE TRUFFATI È COMPARSA LA VERA NIPOTE CHE...

REFURTIVA TROVATA NELLE TASCHE DEL 19ENNE ARRESTATO A ROMA

Estratto da www.romatoday.it

Si è presentato in casa di una coppia di anziani che aveva ingannato poco prima telefonicamente raggirandola con la sceneggiata del finto nipote nei guai. Una volta in casa ha inscenato il copione.

Riuscito a raggirare marito e moglie si è però trovato davanti una giovane ragazza, vera nipote della coppia che il truffatore stava cercando di ingannare. La tentata truffa - l'ennesima a danno di anziani - all'Appio Tuscolano, dove la polizia ha poi fermato un 19enne. […]

Vistosi scoperto il ragazzo, un 19enne di origini campane, si è avventato su di lei afferrandola violentemente per le spalle per guadagnare la porta di casa e fuggire. I vicini di casa, sentendo le grida, oltre a chiamare il 112, il numero unico emergenza, sono corsi in aiuto ed hanno così permesso agli agenti del commissariato Appio e della sezione volanti di bloccare definitivamente il 19enne. […]

