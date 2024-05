19 mag 2024 15:09

CRONACA VERA – IN SALENTO UNA POVERINA SCOPRE CHE QUELLO CHE CONSIDERAVA IL SUO FIDANZATO DA SETTE ANNI IN REALTÀ ERA GIÀ ACCOMPAGNATO: NEL FRATTEMPO, IL 38ENNE SI ERA SPOSATO CON LA FIDANZATA STORICA, CHE ERA AL CORRENTE DELL’ALTRA STORIA – ORA IL VISPO UOMO DOVRÀ PAGARE 1.800 EURO DI MULTA DOPO LA CONDANNA PER SOSTITUZIONE DI PERSONA - I DUBBI PER LA "VITTIMA" SONO ARRIVATI QUANDO L'UOMO È ANDATO A DUBAI PER UNA SETTIMANA E...