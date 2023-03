4 mar 2023 09:00

CRONACA VERA – UN UOMO DI 35 ANNI È ENTRATO IN UNA SCUOLA PER RUBARE MA DENTRO CI HA TROVATO I CARABINIERI CHE PRESIDIAVANO IL SEGGIO ELETTORALE. IL FATTO È SUCCESSO ALL’ISTITUTO ROMAGNOSI, VICINO MILANO, DOMENICA 22 FEBBRAIO (QUANDO SI VOTAVA PER LE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA): L’UOMO HA PROVATO A FREGARSI DEL FORMAGGIO MA È STATO ACCIUFFATO DAI MILITARI CHE SORVEGLIAVANO I SEGGI...