CRONACA VERA – UN UOMO ENTRA IN COMMISSARIATO PER DENUNCIARE UNA RAPINA NEL SUO SUPERMERCATO E INCONTRA... IL RAPINATORE – È SUCCESSO A SAN GIUSEPPE VESUVIANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI: L’UOMO HA FATTO ARRESTARE IL GIOVANE, UN 29ENNE MAROCCHINO, CHE SI TROVAVA DALLA POLIZIA PERCHÉ ERA STATO FERMATO PER UN AGGRESSIONE IN OSPEDALE. L’AUTORE DELLA RAPINA HA POI...

Entrato in commissariato per denunciare una rapina nel suo supermercato incontra l’ultima persona che avrebbe pensato di trovarci. L’uomo che due giorni prima l’ha minacciato, usando una bottiglia di birra come arma, è proprio davanti a lui.

Direttore di un market di San Giuseppe Vesuviano riconosce e fa arrestare il giovane ventinovenne che il caso ha voluto incontrasse. […]

Tutto avviene quando gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano vengono chiamati per una persona che inveisce e minaccia di aggredire medici e infermieri nel pronto soccorso di Nola. “Qui c’è un uomo molesto, correte” dicono a telefono.

I poliziotti, arrivati in ospedale, fermano il giovane che, privo di documenti, è stato poi accompagnato presso gli uffici di polizia per l’identificazione. Una semplice procedura alla quale il ventinovenne, di origini marocchine, reagisce offendendo e provando ad aggredire gli agenti.

E’ proprio in quei momenti concitati che entra il direttore di un supermercato di via Ugliani, a San Giuseppe Vesuviano, per presentare denuncia avendo subito, il martedì precedente, una rapina all’interno del suo negozio. A quel punto alla vittima è bastato poco per riconoscere nel giovane che urla l’autore della rapina.

Così la vittima ha raccontato tutto agli agenti, che hanno verificato la ricostruzione di quanto avvenuto nella serata dello scorso 29 agosto, quando un ragazzo dalla corporatura robusta era entrato all’interno del supermercato e aveva nascosto sotto la maglia quattro bottiglie di alcolici del valore di circa 100 euro. […]

Quindi al termine di tutto gli approfondimenti il giovane, arrivato dal Marocco senza documenti e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, è stato accusato anche della rapina per il destino che certo non l’ha favorito.

