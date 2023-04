3 apr 2023 20:40

CRONACA VERA (DI UN PASSAPORTO FALSO) – A FIRENZE UN 54ENNE DI ORIGINI ALBANESI SI È PRESENTATO IN QUESTURA CON UN PASSAPORTO FALSO PER RINNOVARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO - L’UOMO HA INCOLLATO SULLA PRIMA PAGINA DI UN VERO DOCUMENTO LE SUE GENERALITÀ MA, QUANDO IL FUNZIONARIO L’HA TOCCATO GLI SI È SCOLLATO IN MANO E L’UOMO È FINTO IN MANETTE...