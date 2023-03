CRONACA VERA - PORTA LA MOGLIE IN UN BOSCO E LA PICCHIA CON IL RAMO DI UN ALBERO - I CARABINIERI HANNO ARRESTATO UN 35ENNE DI ORIGINI TURCHE, PROPRIETARIO DI UN FAST FOOD DI KEBAB, CON L’ACCUSA DI MALTRATTAMENTI FAMILIARI - LA DONNA, ANCHE LEI TURCA, È STATA SOCCORSA DAI FAMILIARI E MEDICATA IN OSPEDALE - L’UOMO ERA OSSESSIONATO DALL’IDEA CHE LA MOGLIE POTESSE AVERE RELAZIONI CON ALTRI UOMINI…

Estratto dell'articolo di Matteo Castagnoli per il “Corriere della Sera - Edizione Milano”

VIOLENZA DOMESTICA

Ha portato la moglie in un bosco e l’ha picchiata anche con il ramo di un albero. I carabinieri hanno arrestato un 35enne di origini turche, proprietario di un kebab a San Giuliano, con l’accusa di maltrattamenti familiari. La vittima, anche lei turca, 30 anni, mamma di due bambini, è stata soccorsa dai familiari e medicata in ospedale. L’uomo era ossessionato dall’idea che la moglie potesse avere relazioni con altri e per questo venerdì l’aveva riportata a casa dei parenti. Il giorno dopo voleva un colloquio, così è andato a prenderla dal fratello a San Giuliano e da lì s’è diretto verso il bosco. Ha iniziato ad aggredirla, in auto e poi nel campo dove l’ha picchiata. Il tutto unito a minacce di morte. [...]

violenza domestica 6