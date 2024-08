8 ago 2024 13:21

CRONACA VERA - IN PROVINCIA DI PORDENONE UN IMMIGRATO ENTRA DI SOPPIATTO IN UNA CASA (IN QUEL MOMENTO VUOTA), MANGIA IN CUCINA E POI SI SIEDE TRANQUILLAMENTE DAVANTI ALLA TIVÙ COME SE NULLA FOSSE - LA PROPRIETARIA, PER RIENTRARE NEL PROPRIO APPARTAMENTO, HA DOVUTO FORZARE LA PORTA. UN VOLTA CAPITO COSA STESSE SUCCEDENDO, HA URLATO E SPINTO FUORI L'INTRUSO, CHE HA RUBATO SOLO LE CIABATTE DEL MARITO DELLA DONNA - L'UOMO E' STATO FERMATO E...