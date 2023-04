PARTI PER ROSOLARE E FINISCI ROSOLATO – IL RISTORANTE DELLO CHEF CARLO CRACCO, IN GALLERA VITTORIO EMANUELE, A MILANO, HA CHIUSO IL 2022 CON UNA PERDITA DI 409MILA EURO. IL PASSIVO ACCUMULATO IN CINQUE ANNI È SALITO COSÌ A PIÙ DI 4,6 MILIONI DI EURO, A FRONTE DI RISERVE PER 4,8 – LA “FELIX SRL”, CHE DETIENE IL LOCALE, HA DEBITI PER 7,3 MILIONI…