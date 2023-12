CRONACHE DAL SOTTO-SCALA - NON SOLO NON CI SARÀ GIORGIA MELONI, MA NEMMENO IL CAPO DELLO STATO SERGIO MATTARELLA PARTECIPERÀ ALLA PRIMA DELLA STAGIONE ALLA SCALA – CRIPPA ("IL FOGLIO"): "COSA SIGNIFICA? FORSE NIENTE, DEL RESTO I QUIRINALISTI DA LOGGIONE ALMANACCANO CHE GIÀ NEL 2017 IL CAPO DELLO STATO MARCÒ VISITA. PROBLEMI D’AGENDA, O FORSE È STANCO, O FORSE È LA PROSPETTIVA DI DOVER PASSARE LA SERATA CON LA RUSSA, SALVINI E SANGIULIANO AD AVERGLI CONSIGLIATO DI DARE BUCA. CI FOSSE ALMENO SINNER, PER LA NAZIONE SAREBBE FESTA..."

Maurizio Crippa per il Foglio - Estratti

MEME SULLA PRIMA DELLA SCALA - BY DEMARCO

Manca una settimana e in una settimana Milano può restare persino senza panettone, visti certi chiari di luna, ma c’è già grande agitazione retroscenistica alla notizia che sul Palco reale della Scala a Sant’Ambrogio rischiano di doverci mettere dei cartonati, tanto sarà vuoto. Non solo non ci sarà Giorgia Meloni, ma si apprende nemmeno il capo dello stato Sergio Mattarella. E tutti a far di conto: lo scorso anno non sapevano più dove aggiungere strapuntini, non avevano voluto mancare né l’uomo del Quirinale né la prima donna di Palazzo Chigi, e per abbondare come Totò coi punto e virgola s’era voluta imbucare pure la von der Leyen.

(...)

beppe sala ursula von der leyen sergio mattarella ignazio la russa giorgia meloni palco reale scala 2022

Dunque, quest’anno l’assenza di Mattarella che significherà? Forse niente, del resto i quirinalisti da Loggione almanaccano che già nel 2017 marcò visita. A Chigi c’era Gentiloni, comunque la mettiate più noioso di Andrea Chénier . Problemi d’agenda, o forse è stanco, o forse non gli piace il Don Carlo . O forse, altro che freddezza con Giorgia, è la prospettiva di dover passare la serata con La Russa, Salvini e Sangiuliano ad avergli consigliato di dare buca. Sia come sia, ci fosse almeno Sinner, per la Nazione sarebbe festa. (Maurizio Crippa).

beppe sala ursula von der leyen sergio mattarella ignazio la russa giorgia meloni palco reale scala 2022 beppe sala ursula von der leyen sergio mattarella ignazio la russa giorgia meloni palco reale scala 2022