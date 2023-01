16 gen 2023 17:38

LA CRONOLOGIA TI INCASTRA? – NEGLI STATI UNITI UNA DONNA È SCOMPARSA DOPO CHE SUO MARITO AVREBBE CERCATO SU INTERNET: “COME SMEMBRARE E FAR SPARIRE UN CORPO” – IN CASA DELL’UOMO (DESCRITTO COME UN SOCIOPATICO) È STATO RITROVATO UN COLTELLO INSANGUINATO – COME MAI IL MARITO DELLA DONNA SCOMPARSA HA RECENTEMENTE SPESO PIÙ DI 400 DOLLARI IN PRODOTTI PER LA PULIZIA? FORSE PER PULIRE LA SCENA DEL CRIMINE?