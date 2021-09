CROTONE CRIMINALE - È STATO AMMAZZATO IN UN AGGUATO IL TITOLARE DI UN’AGENZIA FUNEBRE, IL 45ENNE MARIO SCARRIGLIA: SI TROVAVA INSIEME A UN PARENTE ALL’INTERNO DEL SUO UFFICIO QUANDO UN UOMO ARMATO HA ESPLOSO NOVE COLPI DI PISTOLA, COLPENDO LE VITTIME ALLE GAMBE - NON È ANCORA CHIARA LA DINAMICA DELL’ACCADUTO NÉ L’IDENTITÀ DELL’ALTRA PERSONA FERITA...

Da www.lastampa.it

AGGUATO IN UNA AGENZIA FUNEBRE A CROTONE

È morto uno dei due uomini feriti nell’agguato di questa mattina in un’agenzia funebre nel centro di Crotone.

Si tratta del titolare dell’esercizio, il 45enne Mario Scarriglia. La vittima si trovava insieme a un suo parente al’interno del negozio quando un uomo armato ha esploso nove colpi di pistola, colpendo le vittime alle gambe.

MARIO SCARRIGLIA

Il parente del titolare, che stava eseguendo alcuni lavori all’interno dell’agenzia, è stato ferito in modo lieve alle gambe e si trova ora ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. L’agenzia si trova in via Giovanni Paolo II, nei pressi dello stadio Ezio Scida.

Non è ancora nota l’identità dell'altra persona rimasta ferita che è stata trasportata nell'immediatezza al vicino ospedale civile San Giovanni di Dio con ferite alle gambe.