CRUDITA'? MA PER CARITA'! - L' ESTATE È LA STAGIONE CHE CREA PIÙ SCOMPIGLIO PER L’INTESTINO: COLPA DELLE SCORPACCIATE DI CIBO CRUDO, CAPACE DI INNESCARE INFEZIONI ALIMENTARI - L'INTOSSICAZIONE PROVOCA SINTOMI GASTROINTENTINALI COME DIARREA, NAUSEA E CRAMPI ADDOMINALI, MA PUÒ CAUSARE PROBLEMI ANCHE GRAVI - IL GASTROENTEROLOGO STEFANO FAGIUOLI: "UN DISCORSO A PARTE MERITA L’INTOSSICAZIONE DA BOTULINO, IN GRADO DI PRODURRE UNA NEUROTOSSINA CHE PROVOCA IL BLOCCO DI ALCUNE FUNZIONI VITALI E CHE IN GENERE SI VERIFICA IN SEGUITO AL CONSUMO DI…"

ìEstratto dell'articolo di Antonella Sparvoli per www.corriere.it

Le infezioni alimentari sono sempre possibili, ma in estate il rischio di spiacevoli inconvenienti aumenta parecchio. […]

Quali sono le infezioni alimentari più comuni?

«Le più diffuse sono quelle causate da batteri — spiega Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di medicina dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo —. Tra i microrganismi più spesso chiamati in causa ci sono la Salmonella , la Listeria , il Campylobacter , l’ Escherichia coli e i Clostridi . A questi vanno aggiunte le infezioni virali ( Epatite A ) e le parassitosi ( Anisakis ). Gli agenti patogeni vengono introdotti soprattutto in seguito all’ingestione di carni crude o poco cotte (in particolare pollame), frutti di mare (soprattutto per l’Epatite A), latte crudo e formaggi non pastorizzati nonché vegetali contaminati da liquami.

Nel caso della Listeria monocytogenes sono chiamati in causa anche i cibi refrigerati che non richiedono la cottura, come panini preconfezionati o paté, perché questo batterio prolifera meglio alle basse temperature (da frigorifero[…]».

Quali sono i sintomi che si possono manifestare?

«Quelli gastrointestinali sono ad esempio diarrea, nausea e vomito, crampi addominali e febbre non elevata, con gradi di gravità molto variabili. In genere i disturbi gastrointestinali si risolvono da soli in meno di una settimana, ma nei soggetti più a rischio — ovvero bambini, anziani e immunodepressi — si possono presentare quadri più seri. Un discorso a parte merita l’intossicazione da botulino».

Come avviene l’intossicazione da botulino?

«Il Clostridium botulinum è un batterio in grado di produrre una neurotossina che interferisce a livello di terminazioni nervose provocando il blocco di alcune funzioni vitali come quella respiratoria. L’intossicazione in genere si verifica in seguito al consumo di conserve alimentari (inscatolati e conserve a basso grado di acidità, sott’olio o sotto vuoto e non adeguatamente sterilizzate). La presenza del botulino nell’alimento va sospettata in presenza di un rigonfiamento del coperchio, per la fuoriuscita di gas all’apertura e per il suo sgradevole odore. Se si ingerisce la tossina, all’inizio si possono avere sintomi gastrointestinali e poi disturbi neurologici come debolezza muscolare, visione doppia, mancanza di coordinazione dei movimenti fino alla paralisi respiratoria».[…]

