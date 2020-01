CRYPTO-LUPIN! – I LADRI DEL COLPO DA UN MILIARDO DI EURO NEL CASTELLO DI DRESDA HANNO MESSO IN VENDITA SUL DARK WEB I GIOIELLI ANTICHI TRAFUGATI: L’INCREDIBILE RISVOLTO È STATO SCOPERTO DA UNA SOCIETÀ PRIVATA ISRAELIANA CHE È STATA INCARICATA DI INDAGARE SULLA SPARIZIONE – GLI INVESTIGATORI HANNO FINTO DI VOLER COMPRARE I GIOIELLI E HANNO RICEVUTO UNA MAIL IN CUI… – VIDEO

Claudio Del Frate per www.corriere.it

i ladri all'opera al grunes gewolbe di dresda 1 2

Incredibile era stato il furto (gioielli antichi del valore di un miliardo spariti dal castello di Dresda) e incredibili sono i nuovi sviluppi attorno a quel giallo: i preziosi sarebbero stati rintracciati in vendita sul «dark web» e sarebbero stati offerti a una tv tedesca. «Sulla fondatezza di questa proposta stiamo indagando» dice la polizia di Dresda ma resta il fatto che il mistero su quello che è stato definito «il furto più clamoroso dal dopoguerra a oggi» va aumentando.

uno dei pezzi rubati al castello di dresda

L’indagine degli israeliani

diamante rubato al castello di dresda

Sparito dai media dopo pochi giorni di clamore, il furto dei gioielli dal castello di Dresda è tornato in primo piano dopo che una società privata israeliana, la Cgi, incaricata di indagare sulla sparizione, ha annunciato una novità clamorosa: parte della refurtiva sarebbe stata rintracciata su «darknet», una rete internet privata nella quale gli utenti gli utenti si connettono solo con persone di cui si fidano.

La società israeliana ha finto di voler acquistare i gioielli e ha ricevuto una email di risposta: 9 milioni di euro (da pagare in bitcoin) per soli due dei pezzi rubati (un medaglione a forma di stella e un diamante di 50 carati). La notizia è stata confermata alla Bild Zeitung da Zvika Nave, direttore della società di investigazione israeliana.

la stella dell'ordine polacco dell'aquila bianca

L‘offerta arrivata alla tv

Questa mattina la seconda novità: l’emittente pubblica Mdr (Mitteldeutscher Rundfunk) ha segnalato di aver ricevuto la proposta di acquistare preziosi provenienti dal Castello di Dresda. La polizia di Dresda ha annunciato che indagherà in merito a questa nuova offerta, della quale «non siamo ancora in grado di affermare se sia vera», come sottolinea un portavoce.

grunes gewolbe di dresda 1 3

Nella fattispecie, è stata la trasmissione «Kripo Live» (che sta a significare «polizia criminale live») a ricevere l’offerta attraverso lo stesso indirizzo e-mail «criptato» con le quali degli sconosciuti avevano contattato la società israeliana Cgi.

Un furto a colpi d’ascia

i ladri all'opera al grunes gewolbe di dresda 1 3

Ma, anche senza tener conto dei labirinti del dark web e delle misteriose mail, il furto dei gioielli era stato sorprendente già di suo: il 25 novembre scorso era sparita dalle «Gruene Gewoelbe» («Volte verdi») del castello di Dresda la collezione di gioielli. Le telecamere del circuito di sorveglianza hanno ripreso due uomini che entrano nella sala attraverso una finestra rompendo il vetro; in precedenza avevano manomesso una centralina elettrica.

castello di dresda

Anche le vetrine che custodivano i gioielli sono state fracassate a colpi d’ascia. Tra gli oggetti portati via c’erano tre parure di diamanti del diciottesimo secolo «di valore inestimabile» secondo la polizia tedesca. I ladri (forse c’erano dei complici all’esterno del castello) erano poi fuggiti a bordo di un’auto trovata bruciata in un parcheggio della città. Dalla razzia si era salvato uno dei pezzi più pregiati - un diamante denominato «il verde di Dresda» - solo perché in quei giorni era esposto al Metropolitan Museum di New York.

